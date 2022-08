Mohamed Al Turk demande pardon à Dounia Batma (PHOTO)

La chanteuse marocaine Dounia Batma, qui était en froid avec son mari, Mohamed Al Turk, et sur le point de penser à leur séparation, vient de recevoir un message de ce dernier où il présente des excuses après le différend qui était intervenu au sein de leur couple.

Dans ce message, le célèbre producteur bahreïni a demandé pardon à son épouse pour « ce qu’il lui a fait subir », via une story sur son compte Instagram. « Demander pardon fait partie des apanages des hommes! Et d’ici, je présente mes excuses à ma reine et lui dis qu’aucune fille n’en veut à son papa, que nulle chérie n’en voudrait à son chéri, comme aucune maman ne pourrait oublier son enfant! », a écrit Al Turk.

« Al mousamih karim! (ndlr, expression que l’on peut traduire par « le pardon fait partie de la générosité »). Je t’attends avec impatience! Tu me manques! » a ajouté l’amoureux transi et repentant de Dounia Batma. Cependant , Mohamed Al Turk n’a pas pipé mot, dans son message, des causes du différend avec la chanteuse:

Différend pour lequel les membres de la famille de Dounia Batma avaient décidé de boycotter le compte Instagram de Mohamed Al Turk.

M.R.