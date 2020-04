Modèle de développement: csmd.ma, une nouvelle plateforme destinée au citoyens

Conformément aux directives du roi Mohammed VI appelant « à ce que soient associés l’ensemble des compétences nationales, des acteurs sérieux et des forces vives de la nation » au processus de réflexion sur le modèle de développement, la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) lance sa plateforme numérique collaborative en arabe et en français, à destination de tous les citoyens et Marocains du monde.

Cet espace digital a pour vocation de récolter les propositions et contributions de tous pour un modèle de développement participatif et inclusif. La CSMD tiendra compte de l’ensemble des contributions pour formuler ses propositions au plus près des aspirations de chacun. La synthèse de ces propositions permettra aux membres de la Commission d’appréhender au mieux les attentes de leurs concitoyens, dont ils mesurent déjà l’amplitude. Dans un contexte inédit marqué par la pandémie de Covid-19, la CSMD qui poursuit ses activités de manière soutenue, en visio-conférence, s’est aussi engagée à adapter cette plateforme pour pérenniser sa démarche participative, fondée sur l’écoute et la collecte des propositions des citoyennes et des citoyens sur le terrain, notamment grâce aux « Rencontres citoyennes ».

Ce cycle de consultations publiques, qui avaient débuté le 15 février, à Larache, invitaient les citoyens qui le souhaitaient à participer à une rencontre avec des membres de la Commission afin de présenter leurs visions pour le développement de leur région et de partager des exemples inspirants. Conformément aux directives sanitaires des autorités compétentes, ces consultations sur le terrain ont été suspendues, mais la plateforme csmd.ma a été adaptée de manière à mener ces consultations régionales grâce aux possibilités digitales. Ainsi, les citoyens qui le souhaitent peuvent contribuer à la section « Votre région », en détaillant les besoins, les propositions et enfin les exemples d’émergence pour les 12 régions du pays.

Conscients que la pandémie de Covid-19 à l’échelle nationale et internationale a des implications majeures pour le modèle de développement, les membres de la CSMD invitent aussi les citoyens à partager les enseignements qu’ils tirent de cette crise et les actions positives qu’ils suggèrent, dans une section dédiée sur la plateforme. Enfin, toutes les contributions, incluant celles reçues par la Commission de la part du Chef du gouvernement, des partis politiques, des institutions et organismes publics, d’experts nationaux, etc. sont disponibles en ligne et consultables par tous. Cette plateforme d’intelligence collective est un outil majeur pour les travaux de la Commission, qui se poursuivent afin de proposer un modèle de développement équilibré et équitable, garant de la dignité de tous et générateur de revenus et d’emploi

S.L.