M’jid El Guerrab se retire de la campagne électorale (VIDEO)

Samedi dernier, lors d’une conférence de presse à Casablanca, M’jid El Guerrab a officiellement annoncé qu’il se retirait de la campagne électorale pour passer le flambeau à Elisabeth Moreno.

Avec plus de 6.600 amendements défendus, plus d’une centaine de Questions Ecrites au Gouvernement, 35 Questions d’actualité, presque 200 déplacements sur la circonscription du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, le Député M’jid El Guerrab est fier de son bilan parlementaire des 5 dernières années, a-t-il déclaré.

Pendant les blocages durant la période de crise sanitaire que le monde a traversé, le Député El Guerrab a organisé des dizaines de réunions numériques et physiques partout dans les pays qui composent la 9ème circonscription des Français de l’étranger. Des dizaines de milliers de personnes ont pu être rapatriées sur le territoire national.

« Au plus près de ses concitoyens depuis 5 ans, en contact permanent avec les autorités locales et l’administration française, M’jid El Guerrab s’est pleinement investi dans ce mandat, dans lequel il s’est engagé à 100% », peut-on lire dans un communiqué parvenu à Le Site info. « Loyal et fidèle depuis 2017 à la majorité présidentielle, il n’a jamais manqué à son engagement pris au début de la législature : soutenir le Président de la République, Emmanuel Macron, et son Gouvernement ».

Jeudi dernier, M’jid El Guerrab a pris acte du jugement rendu dans le cadre d’une affaire sans lien avec son mandat. Il compte désormais consacrer toutes ses forces dans sa défense judiciaire en interjetant appel de cette décision.

En se retirant de la campagne électorale qui a déjà commencée, M’jid El Guerrab appelle tous ses concitoyens, qui ont la France au coeur, à voter massivement pour la candidate officielle de la majorité, Madame Elisabeth Moreno.