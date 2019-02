Missour: un père soupçonné d’avoir séquestré sa fille de 15 ans

La brigade de la police judiciaire relevant du commissariat de police de Missour a ouvert, ce mardi, une enquête à l’encontre d’un individu soupçonné de séquestrer sa fille mineure âgée de 15 ans, indique la DGSN.

Les services de la sûreté nationale de Missour avaient reçu des informations selon lesquelles une fille serait dans une situation difficile au sein d’un domicile dans un quartier résidentiel, ce qui a nécessité de notifier le parquet compétent et d’accéder à la maison en question, précise la DGSN dans un communiqué, notant que la fille mineure a été retrouvée séquestrée et ligotée à l’aide de chaînes métalliques. Les enquêtes et investigations ont révélé que le père de la fille a commis ces actes criminels après que la fille a quitté le domicile familial et fait l’objet d’un avis de recherche au profit de la famille.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)