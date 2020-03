Mission française: vent de panique chez les parents d’élèves

Vent de panique chez les parents des élèves de la mission française! En cause, l’annonce de hausses de frais de scolarité à la rentrée 2020-21.

Celles-ci s’élèveraient en moyenne entre 3.300 à 10.200 DH par an.

Les associations de parents d’élèves ne comptent pas rester les bras croisés. Sur le pied de guerre depuis quelques jours, ils prévoient un sit-in qui devrait se tenir dans les prochains jours pour contester cette décision.

Les autorités compétentes, notamment le Lycée Lyautey et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (Scac), affirment que pour l’instant «il n’y a rien d’officiel et que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont infondées».

Sami Nemli (Source: Les Eco)