Mission française au Maroc: des parents d’élèves adressent une lettre au gouvernement

Certains parents d’élèves de la mission française au Maroc sont en rogne à cause du port du masque imposé à leurs enfants au sein des écoles dans le cadre du protocole sanitaire lié au covid. Ils ont ainsi adressé une lettre ouverte au gouvernement, aux directeurs des établissements scolaires et aux pédiatres pour soulever les effets néfastes de ces masques sur la santé des enfants.

«Nous demandons l’abrogation du port du masque à l’école comme c’est déjà le cas dans de nombreux autres pays. Les études scientifiques n’ont apporté aucune preuve de l’efficacité des masques, au contraire. Elles ont mis en lumière d’innombrables effets secondaires graves. Un remède ne doit pas être pire que le problème», peut-on lire dans la lettre.

Les parents précisent que les masques contiennent des produits chimiques toxiques et cancérigènes.

«La présence aussi du graphène dans les masques entrainent des lésions pulmonaires persistantes, similaires aux effets de l’amiante. Nos enfants risquent l’asphyxie due à la carence en oxygène et l’excès de CO2 causant maux de tête, nausées, fatigue, perte de concentration, problèmes de sinus, problèmes respiratoires et d’hyperventilation. La respiration buccale entraine déformations faciales, gingivites et caries. Humidité et germes s’accumulent dans le masque et provoquent des lésions cutanées au niveau du visage (dermatite d’irritation, aggravation de l’acné, impétigo) et des pneumonies bactériennes», s’insurgent les parents.

Ils soulignent, en parallèle, que les professionnels de santé spécialisés dans l’enfance qualifient les masques de « forme flagrante et impardonnable de maltraitance et d’agression physique « .

« Je crois que la véritable menace actuelle est ce que nous faisons pour saboter la santé mentale, émotionnelle et physique de nos enfants, dont le développement dépend des interactions sociales, du contact physique et des expressions faciales », écrit le Dr Joseph Mercola. « Entre le port du masque et la distanciation sociale, je crains que l’impact sur les enfants en particulier ne soit à long terme, voire permanent. »

«Le port du masque crée des pathologies psychiques : angoisses, agressivité, terreurs nocturnes, TOC, énurésie… et des troubles de l’apprentissage : bégaiement, retard de langage, lecture, écriture… Les masques suscitent une peur irrationnelle des germes et un faux sentiment de protection contre les maladies, ce qui entraîne un comportement antisocial. Le masque peut également causer le stress du système immunitaire, des dépression et des suicides : plus d’enfants sont décédés par suicide qu’à cause de la Covid», précise la lettre.

D’après les parents, les masques oraux n’ont leur place que dans les salles d’opération « où il y a une régulation précise de l’humidité/température avec un débit d’oxygène contrôlé de manière appropriée pour compenser cela, répondant ainsi à des normes de sécurité strictes».

S.L.