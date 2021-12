Miss univers: Kawtar Benhalima est arrivée en Israël

Malgré la polémique suscitée par son évocation de ses origines algériennes et les critiques qui s’en ont suivi, Kawtar Benhalima, âgée de 22 ans, représentera quand même le Royaume au concours de Miss Univers, qui aura lieu le 12 décembre courant en Israël où elle est arrivée lundi dernier.

« Je suis bien arrivée! Il fait beau ici et J’ai hâte de rencontre les autres reines de beauté après la validation de mon test PCR. Je suis super motivée », a écrit Kawtar Benhalima, via le réseau social Instagram. En plus de la polémique précitée après que la première dauphine de Miss Maroc, Fatima-Zahra Khayat, a été obligée de jeter l’éponge ,suite à sa blessure à la cheville, une autre polémique, internationale celle-là, a eu lieu sur le pays qui abritera le concours.

En effet, de nombreuses voix se sont élevées contre le choix d’Eilat, ville balnéaire et portuaire en Israël et, par conséquent, plusieurs reines de beauté ont décidé de se retirer du concours Miss Univers. Pour sa part, le Maroc a normalisé ses relations avec l’Etat hébreu, il y a un an, le 22 décembre 2020 exactement, ce qui fait qu’il sera présent, en la personne de Kawtar Benhalima au concours des reines de beauté.

A rappeler que la représentante du Royaume avait cru bon rappeler ses origines algériennes et les qualités de sa grand-mère, venue s’installer, « à aider les femmes marocaines à construire leur indépendance »(sic). Cette sortie impromptue n’avait pas manqué de susciter de vives critiques des Marocains et leur indignation.

En tout cas, c’est sous les couleurs du drapeau rouge et vert que Kawtar Benhalima participe au concours Miss Univers, le 12 décembre courant!

Larbi Alaoui