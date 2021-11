Miss Univers: Fatima-Zahra Khayat représentera le Maroc en Israël

La Miss Univers Maroc 2021 est connue, depuis samedi 6 novembre courant! Il s’agit de Fatima-Zahra Khayat, 26 printemps, lauréate parmi les seize candidates de la compétition, issues des quatre coins du Royaume, organisée à Casablanca.

A cette occasion, RedOne, de son vrai nom Nadir Khayat, a exprimé sa grande joie pour le sacre de sa proche parente. Et c’est via son compte Instagram que le producteur, auteur, compositeur et réalisateur artistique marocain, de renommée internationale, a annoncé la nouvelle que Fatma-Zahra Khayat représentera le Maroc, le 12 décembre du mois de décembre prochain, en Israël. Laquelle compétition mondiale verra la participation de plus de 70 lauréates du concours de leurs pays respectifs.

Par ailleurs, la première dauphine de notre Miss Univers est Dina Camilia, alors que le titre de la deuxième dauphine a été attribué à Kawtar Benhalima. Quand au jury de la compétition, il était présidé par la styliste Samira Haddouchi, et par l’influenceuse et femme d’affaires, Asmae Amrani. Les autres membres dudit jury étaient Rachid Mghari, et Lotfi Chraibi, président de la Fédération nationale de l’art et de la culture (Fed’Arts), ainsi que Khadija Dinia et le styliste Said Maarouf.

Pour rappel, cela fait quarante ans que le Royaume est absent de la compétition internationale Miss Univers, avant la consécration cette année, en tant que Miss Univers Maroc 2021, de Fatima-Zahra Khayat, qui réside dans la capitale française et y travaille comme analyste financière.

Larbi Alaoui

