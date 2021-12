Miss Univers 2021: Kawtar Benhalima habillée par Samira Haddouchi (VIDEO)

Après quarante ans, le Maroc est de retour cette année à la cérémonie universelle. Celle de Miss Univers qui aura lieu en Israël exactement à la ville balnéaire Eilat, où elle sera représentée par Kawtar Benhalima, une jeune passionnée de mode de la Région d’Oujda.

Pour cet évènement, Samira Hadouchi, la célèbre créatrice de mode marocaine avait l’idée de rendre hommage aux origines du costume marocain. Pour ceci elle s’est inspirée des différents costumes qui ont marqué l’histoire de la culture marocaine à travers les siècles et qui ont surtout changé selon le cadre spatio-temporel.

La créatrice internationale de mode, Samira Haddouchi nous invite donc à un voyage à travers l’espace temps pour découvrir les origines du costume marocain par un Caftan qui a pu être réaliser dans un temps-record par une équipe de plus vingt personnes.

Ce chef-d’œuvre fait unir de nombreux habits qui ont resté gravés dans l’Histoire de notre pays, sous forme d’une mosaique éblouissante. Véritable ambassadrice du caftan marocain depuis plus que vingt ans, Samira Haddouchi, la Tangeroise a puisé son inspiration dans la force féminine, la douceur et l’éclat des femmes.

Elle a toujours su moderniser le caftan, en osant des coupes, des couleurs et des styles innovants, tout en conservant son identité et son authenticité traditionnel. Il est à rappeler que la créatrice de mode a été plusieurs fois sélectionnée pour participer aux grands défilés nationaux et internationaux.

Ses créations ont attiré l’attention de certains des plus grands noms de la mode et ont été portées par les plus grandes stars, dont la célèbre Whitney Houston, Haifa Wehbe et dernièrement Miss Univers qui participe actuellement en Israël.

M.S.

