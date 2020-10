Mise en garde du tramway de Casablanca à ses usagers (PHOTO)

Devant la situation épidémiologique alarmante à Casablanca, le tramway de la métropole a appelé ses usagers à respecter les mesures de précaution pour éviter la propagation du virus entre les usagers.

Il s’agit d’éviter les poignées de main et les embrassades et de se conformer à la distanciation physique, comme le recommande le ministère de la Santé.

Casa Tramway demande sur sa page Facebook aux usagers de porter le masque à l’intérieur des voitures du tramway et de se désinfecter les mains aussi souvent que possible.

Cette mesure fait partie d’une campagne de sensibilisation menée sur sa page Facebook, et des tracts distribués dans les rames par l’administration du tramway depuis le déclenchement de la pandémie en mars dernier.

Casablanca compte à elle seule quotidiennement la moitié du nombre total de nouveaux cas de covid-19 recensés quotidiennement au Maroc.

Dimanche, la métropole enregistrait 857 cas sur un total de 2563.

S.Z.