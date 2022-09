Miraoui se rendra en Israël dans quelques semaines (VIDEO)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a exposé, ce mardi lors d’une conférence de presse à Rabat, les détails de la rentrée universitaire 2022-2023.

Au cours de cette conférence, le responsable gouvernemental a fait savoir qu’il se rendra en Israël dans les semaines à venir.

« J’allais m’y rendre (en Israël) il y a deux semaines, mais j’ai finalement reporté mon voyage pour après novembre. Nous avons de bonnes relations particulièrement en ce qui concerne la Recherche scientifique et la mobilité », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: « Nous avons en Israël des professeurs-chercheurs marocains de classe mondiale, et même dans d’autres pays. L’idée c’est de partager les expériences et d’en tirer profit ».

Notons, par ailleurs, que cette année universitaire marquera le lancement de la mise en application du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) et l’activation de la nouvelle ingénierie stratégique en vue de mobiliser l’ensemble des acteurs pour préparer des générations hautement qualifiées pour relever les défis actuels et futurs et capables d’apporter des solutions intelligentes à même de contribuer au développement socio-économique du pays.