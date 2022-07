Miraoui: « Le nombre d’étudiants admis en faculté de médecine doublera d’ici 2026 » (VIDEO)

45 médecins pour chaque 10.000 habitants à l’horizon 2030, c’est l’ambition de la nouvelle convention-cadre pour la mise en œuvre du programme d’augmentation des effectifs des professionnels de santé, signée ce lundi à Rabat.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a indiqué que cet objectif est totalement réalisable, expliquant que l’idée est de pousser l’Université marocaine à renforcer son rôle dans la formation des compétences dans le domaine de la Santé. Le but est de passer à 24 médecins/10.000 habitants en 2025, et de porter ce nombre à 45 à l’horizon 2030.

Pour Abdellatif Miraoui, la formation des médecins marocains doit s’aligner sur les standards internationaux, indiquant que ce programme permettra le recrutement de quelque 3.500 professeurs universitaires à l’horizon 2030, l’amélioration de l’offre de formation dans le domaine médical, la numérisation de l’enseignement, l’ouverture de nouveaux espaces de formation et l’augmentation du nombre de professeurs encadrants.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’à la prochaine rentrée universitaire, le nombre des étudiants admis en faculté de médecine augmentera de 20%, un nombre susceptible de doubler à l’horizon 2026.

Cette convention-cadre « reflète une vision globale visant à assurer la stabilité du médecin marocain dans son pays », mettant en avant la centralité du capital humain dans la mise en oeuvre du chantier de la protection sociale, a-t-il affirmé.

A.O.