MINUSCA: Des médailles décernées à 752 casques bleus et 3 observateurs militaires marocains

Quelque 752 Casques bleus du bataillon marocain (MORBATT) de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et 3 observateurs militaires ont été décorés de médailles pour leur contribution au retour de la paix dans ce pays, annonce samedi le Centre d’Information des Nations Unies à Rabat (CINU).

Les médailles ont été décernés aux Casques Bleus du MORBATT, basé à Bangassou (sud-est de la République centrafricaine, dans la préfecture du Mbomou), lors d’une cérémonie tenue vendredi, en présence du Commandant adjoint de la Force de la MINUSCA, le Général de division Paulo Emanuel Maia Pereira, précise-t-on de même source.

Le Chef adjoint de la Force de la MINUSCA a souligné que les soldats de la paix du MORBATT, déployés depuis le 23 avril 2020 en Centrafrique, ont fait preuve de courage et de professionnalisme dans l’exécution de leurs missions. Ils ont réalisé avec brio et efficacité toutes les opérations qui leur ont été assignées dans le secteur Est.

« Vous avez travaillé sans relâche pour assurer l’accomplissement du mandat de la MINUSCA et celui du Royaume du Maroc, en tant que membre des Nations Unies ; vous avez contribué à aider le peuple centrafricain à maintenir un environnement stable, sûr et apaisé », a déclaré le Général de division Paulo Emanuel Maia Pereira.

Il a également reconnu et félicité les récipiendaires pour les nombreuses actions de sécurisation des populations civiles ainsi que pour la réhabilitation des axes routiers et de bâtiments publics dans la préfecture du Mboumou et du Haut-Mboumou, lesquelles réalisations ont ravi l’unanimité des populations locales.

C’est donc en reconnaissance de ces efforts et en tenant compte du fait que le bataillon a atteint la période réglementaire au sein de la mission, conformément aux directives des Nations Unies relatives à l’éligibilité, que cette distinction est décernée à ces soldats de la paix, souligne le CINU, en rappelant que le Royaume du Maroc soutient les efforts de la MINSUCA en fournissant des troupes mais également des observateurs militaires depuis le 23 décembre 2014.

LC