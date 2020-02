Ministère de l’Intérieur: de grands chamboulements sont prévus

Une source concordante a révélé que de grands chamboulements sont prévus au sein du ministère de l’Intérieur, selon le quotidien “Al Massae de ce vendredi”.

Une liste de hauts responsables a été soumise à Abdelouafi Laftit et l’on s’attend à de nouvelles mutations et affectations, aussi bien au niveau des services centraux du ministère qu’à celui des préfectures et des wilayas.

De même que plusieurs demandes de mise à la retraite anticipée ont été déposées par des walis détachés à la Direction centrale du ministère, ajoute le journal. Alors que d’autres ont purement et simplement demandé leur mise à la retraite car ils sont confinés sans mission aucune dans des services, après avoir l’objet de mesures disciplinaires.

D’autres responsables territoriaux garderont leurs postes, bien qu’ils aient dépassé l’âge de la retraite, et seront responsables de projets de développement pour l’année 2020. En revanche, précise la même source, certains responsables n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite seront démis de leurs fonctions.

La liste de ces derniers comporte les noms de fonctionnaires ayant longtemps occupé des postes de responsabilité mais, semble-t-il, n’ayant rien apporté comme valeur ajoutée à la Région, la province ou la préfecture où ils ont été affectés, précise le quotidien.

