Ministère de l’Agriculture: passation des pouvoirs entre Akhannouch et Sadiki (VIDEO)

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Mohammed Sadiki, que le roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et son prédécesseur Aziz Akhannouch, s’est déroulée ce vendredi à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, Akhannouch a fait part de sa conviction que Sadiki va continuer son dynamisme et réussir son travail au sein du ministère grâce a son expérience politique et technique, notamment à travers sa participation dans l’élaboration du Plan Maroc Vert.

Il a également salué les efforts louables de tout le personnel du ministère, des partenaires et des syndicats pendant les 14 années durant lesquelles il a dirigé le ministère sous le leadership de Sa Majesté le Roi.

« L’immense travail, fourni tout au long de ces années, a permis d’offrir au secteur de l’agriculture des perspectives prometteuses et de faire réussir les différents projets menés », a fait valoir Akhannouch.

Il a en outre souligné la nécessité de poursuivre les efforts afin d’améliorer davantage la situation de l’agriculteur et du pêcheur, être à leur service et à leur proximité afin de résoudre leurs problèmes. Pour sa part, Sadiki a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers Akhannouch pour l’avoir proposé dans l’équipe gouvernementale pour le portefeuille de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« Ma nomination par SM le Roi est pour moi un immense honneur. Je suis encore ému par cette confiance royale que je ressens comme une grande responsabilité et un devoir », a-t-il dit, faisant part de sa totale détermination et sa grande motivation d’être à la hauteur et à la mesure des enjeux qui attendent le Maroc. Ce ministère dans sa pluralité est fier d’être donné en exemple pour le sérieux, le rendement, l’efficacité et l’efficience en matière de gestion et gouvernance, ainsi que d’impact en termes de déclinaison de politiques publiques, s’est-il félicité.

La cérémonie de passation des pouvoirs s’est déroulée en présence des responsables et cadres des différents départements, directions et établissements publics relevant du ministère ainsi que des représentants des professionnels des différents départements.

