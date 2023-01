Ministère de la famille: Quel budget pour avancer ? (VIDEO)

Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’inclusion sociale et de la famille a répondu nos questions dans le cadre de « L’invité des ECO ». Voici un extrait intéressant.

Concernant le volet des travailleurs sociaux, le process est déjà mis en place, le travailleur social se présentera devant un jury dans les provinces pour présenter ses expériences. Le jury valorisera deux ou trois modules et proposera une offre de formation qui permettra de compléter le bouquet de formation et obtiendra ainsi l’accréditation sous forme de carte. Cette dernière sera dotée d’un QR code, qui permettra à la famille de scanner et vérifier les informations sur la personne. Si un travailleur social ne répond pas aux critères et à la déontologie du métier, il sera rayé de la liste. Vidéo et explications.