Mineurs marocains agressés aux Iles Canaries: l’Espagne ouvre une enquête

Fernando Grande a annoncé l’ouverture d’une enquête suite à la vidéo qui avait circulé sur la Toile, de mineurs marocains torturés par des policiers espagnols dans un centre de migrants aux Iles Canaries.

Le ministre espagnol de l’Intérieur a en effet ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui avait provoqué la colère des Marocains.

Pour rappel, le Royaume a convoqué l’ambassadeur d’Espagne à Rabat suite à cette vidéo. Cet extrait a provoqué la colère du Maroc et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a ainsi convoqué l’ambassadeur pour exprimer son indignation suite à ces comportements inhumains et inacceptables.

Le Royaume a également appelé l’Espagne à prendre les mesures nécessaires pour protéger les mineurs.

Sur cette vidéo, qui a provoqué un tollé sur la Toile, un groupe d’adolescents supplient des policiers espagnols de ne pas les violenter. L’un des mineurs a même perdu connaissance après avoir reçu des coups tandis qu’un autre appelle les responsables du centre à intervenir.

De son côté, le gouvernement des Iles Canaries a brisé le silence au sujet de cette vidéo et expliqué que ces mineurs ont été arrêtés suite à des plaintes des employés du centre. Selon ces derniers, ces adolescents étaient armés et leurs auraient proféré des menaces. Le responsable de l’établissement a également contacté les services compétents afin d’ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

N.M.