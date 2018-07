Mineurs marocains à Paris: la DGSN appelée à la rescousse

L’équipe des policiers franco-marocains aura également pour mission “d’auditionner les mineurs isolés marocains et de recueillir les informations permettant de lancer les investigations en vue de leur identification et de leur retour au Maroc”.

Baptisé “arrangement administratif relatif au renforcement de la coopération policière opérationnelle”, cet accord vise à lutter à la fois contre la délinquance et contre l’immigration irrégulière sous forme de criminalité organisée, note L’OBS. Des expertises techniques et le travail de terrain seront partagés, ajoute le journal.