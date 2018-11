Mimoun El Oujdi, “l’un des pionniers du raï au Maroc”, selon le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Mimoun El Oujdi, décédé samedi matin à Oujda à l’âge de 68 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec affliction la triste nouvelle du décès de feu Mimoun El Oujdi, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et sa grande famille artistique, ainsi qu’à tous ses amis et ses admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte de l’un des pionniers du raï au Maroc, qui a contribué, tout au long de sa carrière, à l’enrichissement du répertoire artistique national par ses œuvres distinguées.

Le Souverain implore le Très-Haut d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis, de le rétribuer amplement pour ses nobles actions et d’accorder à sa famille patience et réconfort.