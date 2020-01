Midelt: sordide meurtre sur le chemin de la mosquée

Un quadragénaire a été tué dans les premières heures du lundi suite alors qu’il se dirigeait vers la mosquée à Midelt. Selon une source de Le Site info, le défunt, qui était âgé de 46 ans, allait accomplir la prière d’Al Fajr lorsqu’il a été agressé par l’une de ses connaissance à l’aide d’une hache.

Et d’ajouter que la victime et le mis en cause étaient en conflit, soulignant que ce dernier a intercepté son chemin et commis l’irréparable.

Le quadragénaire, baignant dans son sang, a été transféré en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires mais a finalement succombé à ses blessures à bord de l’ambulance. Le coupable, de son côté, a été arrêté par les services de la gendarmerie royale et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce crime qui a secoué la région.

N.M.