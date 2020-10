Midelt: descente lors d’un mariage secret, les mariés entendus

Les autorités locales, accompagnées d’éléments de la Gendarmerie royale, ont entrepris une descente pendant la célébration d’un mariage secret, lundi 26 octobre, dans une maison du douar Ait Oumghar, province de Midelt.

Selon une source concordante de Le Site info, les autorités précitées se sont rendues sur les lieux, aussitôt alertées par cette enfreinte flagrante des mesures d’état d’urgence sanitaire, décrétées par le gouvernement afin d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19.

Plus de 30 personnes se trouvaient dans la maison, a précisé la même source. Et les deux mariés, ainsi que leurs parents, ont été transférés au siège de la Gendarmerie royale afin qu’ils soient entendus et qu’un PV soit acté, concernant ce non-respect des mesures visant à préserver la santé et le sécurité des citoyens.

A.Z.