Midelt: ce que l’on sait sur l’état de santé de l’enseignant qui était porté disparu

L’état de santé du jeune enseignant, qui avait été porté disparu au Djebel Mouâskar, région de Midelt, est stable et ne prête pas à l’inquiétude, a appris Le Site info de source concordante.

Ceci, a-t-on précisé, après que le jeune rescapé a subi, avec succès, une opération chirurgicale au niveau de la jambe au Centre hospitalier universitaire de la ville de Fès. Cependant, il reste encore sous surveillance médicale et a subi plusieurs examens qui ont eu pour objectif de diagnostiquer la source des œdèmes à la tête dont le jeune professeur de philosophie souffre après une grave chute sur une pierre, a souligné la même source..

Pour rappel, le jeune professeur au lycée de Tounfite était parti en excursion au Djebel Mouâskar, dans la province de Midelt et avait disparu des radars pendant deux jours. Heureusement, il a été retrouvé en vie, mais blessé à la jambe et à la tête, après plusieurs heures de recherches menées par des éléments de la Gendarmerie royale et de la Protection civile, ainsi que par de nombreux citoyens volontaires.

M.R.