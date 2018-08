Micro-trott: les Casablancais choqués par les prix des moutons (VIDEO)

La plupart des citoyens, qui n’ont pas tardé à les visiter, ont été choqués par les prix des moutons, qui varient entre 1500 et 7000 dirhams. Si certains estiment que les prix sont logiques et abordables, d’autres ont assuré que plusieurs ménages ne pourront pas se permettre d’acheter un mouton cette année.

