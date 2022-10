Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont à Marrakech (PHOTOS)

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont envolés pour Marrakech pour célébrer leur 25ème anniversaire de mariage.

Le couple hollywoodien a posté plusieurs photos de leur escapade sur leurs comptes Instagram. Sur l’un des clichés, Zeta-Jones porte en caftan et prend la pose au musée Yves Saint Laurent, dans la ville ocre. «Quand j’avais 19 ans, j’ai passé près de quatre mois au Maroc pour le tournage de mon premier film. Je tombe de plus en plus amoureuse de ce pays», a-t-elle écrit en légende de cette photo prise par son mari.

Douglas a également partagé une photo, en compagnie de son épouse, dans laquelle le couple souffle une bougie sur un magnifique gâteau à l’occasion de son 25ème anniversaire.

Le choix du couple de se rendre à Marrakech a été loué par les internautes marocains, fiers de la ville qui continue à être l’une des destinations touristiques les plus prisées par les célébrités internationales. La ville ocre offre en effet un temps doux qui attire les stars étrangères, au grand bonheur des locaux.

H.M.