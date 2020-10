Mi Naima change de look, la Toile s’enflamme (VIDEO)

La youtubeuse « Mi Naima » est parue dans une nouvelle vidéo, arborant un nouveau look, provoquant la surprise sur les réseaux sociaux.

Perruque blonde et accent citadin, « Mi Naima » joue le rôle d’une maîtresse de maison qui maltraite sa domestique, une enfant âgée d’une dizaine d’années.

Tandis que certains commentaires refusent ce genre de vidéos et ne leur trouvent aucune pertinence, d’autres se moquent de « Mi Naima », de son look et de son accent.

« Il y a d’autres façons de dénoncer la traite des petites filles et leurs conditions de travail », sermonne un autre utilisateur.

Arrêtée en mars dernier pour avoir affirmé dans une vidéo que la covid-19 n’existait pas et incitant son audience à ne pas respecter les mesures préventives, la youtubeuse a été condamnée à un an de prison, avant que sa peine ne soit réduite en appel à trois mois.

Pour rappel, la femme de 48 ans compte plus de 500.000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

S.H.