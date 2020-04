MHE: “Des pays européens désirent acquérir des masques bavettes marocains”

Le ministre de l’Industrie,du commerce et de l’économie verte et numérique a délaré que c’est sur Hautes instructions royales que l’on doit la production des masques sanitaires au Maroc.

Les préparatifs à cette production ont commencé il y a trois semaines, a ajouté Moulay Hafid Elalamy. Le Maroc produit actuellement 2,5 millions de masques bavettes par jour et ce chiffre atteindra les 5 millions, dès mardi prochain. Jusqu’à présent, a précisé le ministre, le Royaume a réussi la distribution de 5,3 millions de ces masques dans différentes grandes surfaces à travers le pays. Et de souligner que les Hautes instructions royales concernant leur prix unitaire à 0,80DH ont reçu un écho très favorable au sein de plusieurs pays européens.

De même, a tenu à souligner le ministre, que plusieurs pays ont émis le désir d’acquérir des masques bavettes marocains. Projet qui sera réalisable dès que le marché local sera suffisamment approvisionné dans les prochaines semaines.

Moulay Hafid Elalamy a également assuré que les masques bavettes disponibles n’ont rien à voir avec les masques sanitaires proposés dans les officines et réservés aux médecins ou aux malades, selon des critères différents. Par conséquent, ces masques chirurgicaux ne coûtent pas 0,80Dh l’unité. Cet éclaircissement était nécessaire, selon le ministre, afin qu’il n’y ait pas maldonne et que certains citoyens puissent accuser les pharmaciens d’augmenter sciemment et malhonnêtement les prix fixés officiellement.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)