Mezzour: « Le Maroc est devenu une base automobile mondiale »

Le Maroc est devenu aujourd’hui le leader au niveau du continent et une base automobile mondiale, grâce aux technologies de pointe mais aussi aux compétences marocaines hautement qualifiées, a indiqué, ce mercredi à Kénitra, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le Royaume dispose en effet d’une industrie automobile nationale qui est en train d’accompagner la transformation du secteur mais aussi de prendre une position extrêmement importante à l’échelle internationale, a souligné le ministre, en marge d’une visite effectuée à l’usine Castool 90.

Le Maroc est prêt à affronter l’avenir de manière sereine et précoce et à développer cet écosystème dans le nouveau cadre de la mobilité durable, a soulevé le ministre qui effectue cette visite dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la valeur ajoutée du secteur automobile, premier secteur exportateur de l’économie nationale.

Et d’ajouter que cette usine, qui fabrique des pièces et des moules à destination de l’un des constructeurs les plus innovants au monde est l’exemple concret des avancées en la matière et « de quoi être fier ».

Filiale du groupe canadien Exco Technologies, Castool 90 qui a nécessité un investissement de 50 millions de dirhams, opère dans le secteur des industries de l’extrusion d’aluminium et du moulage sous pression.

