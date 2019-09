Meurtres d’Imlil: les coupables ne regrettent rien

Les trois principaux accusés dans l’affaire du meurtre de deux touristes scandinaves dans la région d’Imlil ont reconnu les faits.

C’est ce qu’a indiqué l’avocat de l’une des victimes Khalid Fattaoui à Le Site info, précisant que les mis en cause ont avoué avoir tué les deux touristes et filmé leurs crimes.

L’avocat a également souligné que les trois coupables ont refusé de présenter leurs excuses aux familles des victimes, prouvant ainsi qu’ils ne regrettent pas leurs crimes.

Rappelons que la Chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a prononcé le 18 juillet des peines allant de cinq ans de prison ferme à la peine capitale à l’encontre des accusés dans l’affaire du meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d’Imlil.

Abdessamad El Joud, Younes Ouziad et Rachid Afati ont été condamnés à la peine de mort. Les 21 autres accusés ont écopé de peines allant de 5 à 30 ans de prison ferme.

Les 24 accusés, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole, étaient poursuivis notamment pour “constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d’armes à feu et tentative de fabrication d’explosifs en violation à la loi dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement préjudice à l’ordre public”.

Les corps des deux touristes étrangères, l’une de nationalité norvégienne et l’autre danoise, portant des signes de violence à l’arme blanche au niveau du cou, avaient été retrouvés, en décembre 2018, dans une région montagneuse non surveillée, à 10 km du centre Imlil, dans la province d’El Haouz, en direction du sommet de mont Toubkal, avait-on appris auprès des autorités locales de la province d’El Haouz.

S.L.