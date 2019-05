Meurtres d’Imlil: ce qu’a décidé la Cour d’appel

Le procès des accusés dans l’affaire du meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d’Imlil (province d’El Haouz) reprendra le 13 juin prochain, a annoncé, jeudi à Salé, la Chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel.

Dans le cadre de ce procès ouvert le 2 mai, les accusés, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole, sont poursuivis notamment pour “apologie du terrorisme”, “atteinte à la vie de personnes avec préméditation” et “constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes”.

Dans le cadre des investigations effectuées après la découverte des corps sans vie de deux touristes étrangères dans la région d’Imlil, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avait annoncé l’arrestation des personnes accusées, en collaboration avec la Gendarmerie royale et la Sûreté nationale.

S.L. (avec MAP)