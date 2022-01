Meurtre d’une Française à Tiznit: la police ouvre une enquête

La brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Sûreté de Tiznit a ouvert, samedi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour interpeller le suspect dans une affaire de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche, ayant entraîné la mort d’une ressortissante étrangère.

Les données préliminaires de l’enquête laissent penser que le suspect a agressé la victime et a causé sa mort à l’aide d’un objet tranchant alors qu’elle se trouvait au marché municipal de Tiznit, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que les investigations sont en cours pour élucider et déterminer les motifs de cet acte.

La DGSN n’exclut pas l’hypothèse d’une agression pour vol à ce stade de l’enquête, précise le communiqué, notant que les recherches et investigations poussées menées par les services de la police judiciaire sur le terrain, en s’appuyant sur le visionnage des caméras de surveillance et les descriptions des témoins, ont permis l’identification du mis en cause en possession d’une arme blanche qui aurait servi à commettre ce crime.

Les opérations de pointage ont permis aussi d’identifier la victime, qui est une ressortissante française âgée de 79 ans, résidant dans un camping proche de la ville de Tiznit, précise la même source, ajoutant que sa dépouille a été transférée à l’hôpital pour les besoins d’autopsie.

Les recherches et investigations se poursuivent sur le terrain pour interpeller le suspect qui apparaît sur les enregistrements des caméras et ce, pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la DGSN.

NH