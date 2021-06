Meurtre d’une fillette à Casablanca: les voisins témoignent (VIDEO)

Les éléments de la police judiciaire du district de sûreté d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca ont interpellé, samedi, un individu présentant des signes de troubles mentaux soupçonné d’avoir tué à l’arme blanche une fillette âgée de six ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, un vagabond de 41 ans présentant des signes de troubles mentaux, a poignardé à l’arme blanche la victime près de son domicile à Hay Laafou (Derb Kabir), sans raison apparente ou motif, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Au micro de Le Site info, des voisins, encore sous le choc, ont donné leur version des faits. «Le criminel a tiré la victime par les cheveux avant de commettre l’irréparable, sans une once de pitié», s’est désolé l’un des voisins. Et d’ajouter : «Elle était en train de jouer devant sa maison avant que l’agresseur n’arrive et ne la tue».

Un autre voisin a confié avoir entendu les cris d’enfants et de femmes à quelques mètres de lui. «En m’approchant, je découvre la fillette de six ans baignant dans son sang. Le criminel doit être condamné à la peine de mort», a-t-il indiqué.

Pour rappel, l’arme du crime a été saisie et le mis en cause a été interpellé et soumis à une enquête minutieuse menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.

H.M.