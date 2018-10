Meurtre d’une étudiante à Meknès: ses parents témoignent (VIDEO)

Rappelons que le mis en cause, qui a porté plus de 20 coups au niveau du coeur de la victime, a été arrêté environ une demie-heure après le crime. Une vidéo montrant la jeune fille baignant dans son sang a d’ailleurs été largement diffusée sur Facebook.

“Il a continué tout de même à la harceler et a menacé de l’égorger elle et mon mari”, a affirmé la mère de la victime, la voix brisée.