Meurtre d’un policier à Casablanca: sa mère brise le silence

La mère du policier retrouvé mort, dans des circonstances abjectes et dont le cadavre a été découvert dans un égout, au douar « Al khaddara », aux environs de Had Soualem, a tenu à affirmer que son fils ne méritait pas de mourir de cette façon ignoble.

Dans une déclaration à la chaîne nationale 2M, cette mère éplorée a souligné qu’elle n’a encore vu, jusqu’à présent, aucune des photos macabres de son fils, publiées et partagées sur les réseaux sociaux. Et de préciser qu’elle ne parvient pas à comprendre comment ces internautes se sont permis de publier de tels clichés, montrant le policier assassiné de cette façon horrible.

De même qu’elle a ajouté que le défunt était connu pour sa bonté, sa bonne réputation et ses qualités humaines. Aussi n’arrrive-t-elle pas toujours à concevoir comment il a pu être victime d’un assassinat si hideux.

Par ailleurs, Le Site info a appris d’une source concordante que la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca et le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) sont entrés en ligne concernant cette affaire et poursuivent leurs enquêtes pour en élucider les tenants et aboutissants.

Cependant, a ajouté notre source, la police judiciaire de Casablanca et son homologue de Hay Rahma ne sont pas encore parvenues, pour l’heure, à recueillir de nouvelles données sur le dossier du policier assassiné ou, comme d’aucuns le prétendent, sur l’interpellation, lundi dernier, de quatre personnes (2 femmes et de 2 hommes).

M.R.