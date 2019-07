Meurtre d’un Marocain en Arabie Saoudite: nouveaux rebondissements

Nouveaux rebondissements dans l’affaire du jeune Marocain assassiné en Arabie Saoudite. Après de longues investigations, les autorités saoudiennes ont fini par arrêter le coupable.

C’est ce que nous a indiqué un proche du défunt. Et d’ajouter que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération s’est saisi de l’affaire afin d’empêcher les responsables saoudiens de l’étouffer. La dépouille a déjà été mise à disposition de sa famille, et l’autorisation de la rapatrier au Maroc a été délivrée, précise la même source.

A noter que ce drame a fait couler beaucoup d’encre au Maroc, mais également en Arabie Saoudite. Des citoyens saoudiens avaient même lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, appelant à révéler les détails de ce crime abject.

Les faits remontent à dimanche dernier. Le jeune Marocain, préparateur physique, a perdu la vie après avoir reçu plusieurs coups de couteau pendant qu’il travaillait.

