Meurtre d’un enfant de 5 ans à Salé: le verdict est tombé

L’affaire remonte à novembre 2019. Un enfant, âgé de 5 ans, a été froidement égorgé par un homme à Salé, plus exactement à Hay El Baraka, au quartier Kariat Ouled Moussa. Muni d’un objet tranchant, il s’est jeté sur l’enfant, qui jouait dans la rue, avant de commettre son crime en présence de nombreux badauds en état de choc.

Il a été arrêté quelques heures après et remis à la brigade de la police judiciaire qui l’a placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer le mobile réel de ce crime.

Mardi dernier, la Cour d’appel de Rabat a condamné le coupable à perpétuité.

H.M.