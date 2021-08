Meurtre de la petite Naima : le verdict est tombé

La cour d’Appel de Ouarzazate a livré son verdict dans l’affaire de l’enlèvement et du meurtre de la petite Naima, dans les environs de Zagoura, en septembre 2020.

Le tribunal a ainsi condamné les deux mis en cause à 25 ans de prison ferme chacun, après avoir été poursuivis pour enlèvement et meurtre de mineur, d’escroquerie et de corruption.

Les ossements de la petite Naima, âgée de 4 ans, ont été retrouvés en septembre dernier, dans les environs de Douar Tafergalt dans la région de Zagora, un mois après sa disparition.

Les deux suspects avaient kidnappé la petite fille dans le but d’effectuer des rituels sacrificiels auxquels s’adonnent les charlatans à la recherche de trésors.

M.F.