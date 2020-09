Meurtre de Adnane: la Toile réclame la peine capitale pour le coupable

Adnane, le jeune enfant de 11 ans porté disparu depuis quelques jours à Tanger, a été retrouvé mort et enterré près de son domicile. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville a interpellé vendredi un individu de 24 ans, employé dans la zone industrielle, qui aurait agressé sexuellement le jeune garçon avant de le tuer.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le mis en cause a emmené la victime dans un appartement qu’il loue dans le même quartier résidentiel, l’a agressée sexuellement et commis l’homicide volontaire, au même jour et à la même heure, avant de procéder à son enterrement aux alentours de son domicile, précise la DGSN.

Sur la Toile, l’heure est à l’indignation. Les photos du petit Adnane ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et les internautes, sous le choc, ont exigé que le coupable soit condamné à la peine de mort.

Une pétition en ligne a même été lancée ce samedi, réclamant la peine capitale pour le tueur, le meurtre de Adnane ayant suscité une vive émotion.

Par ailleurs, une source de Le Site info a confié que le mis en cause, après avoir commis l’irréparable, s’est rasé les cheveux et la barbe afin d’échapper aux autorités, d’autant plus qu’une photo de lui, en compagnie de Adnane, avait largement circulé sur la Toile. Et d’ajouter que trois colocataires du coupable ont également été arrêtés pour non-dénonciation de crime.

Rappelons que le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cet acte criminel, dont l’enfant mineur victime, a été transféré à l’hôpital régional de la ville pour autopsie, conclut la DGSN.

N.M.