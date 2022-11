Meurtre d’Anwar: nouvelles révélations chocs

Le jeune étudiant, prénommé Anwar, a été trouvé sans vie chez lui au quartier Mesnana de Tanger, portant sur le corps des coups d’arme contondante.

Et la jeune mineure, accusée d’avoir perpétré ce crime crapuleux, originaire de Tétouan, a été interpellée par les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Tétouan. Celle-ci a déféré la mise en cause devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Tanger.

Après avoir été entendue, la mineure a été renvoyée devant le juge d’instruction de la même Cour d’appel. Et selon les informations en possession de Le Site info, la jeune fille a déclaré avoir connu la victime sur les réseaux sociaux. Ensuite, Anwar lui a demandé de venir chez lui, dans l’appartement dont il était locataire, à Tanger.

Effectivement, a-t-elle poursuivi, elle s’est rendue chez le jeune étudiant. Mais celui-ci, selon elle, aurait essayé de lui imposer des relations sexuelles non consenties, après lui avoir caressé ses parties intimes, contre son gré. Et c’est à ce moment-là que la jeune mineure a asséné deux coups mortels à Anwar à l’aide d’une arme contondante, l’un au niveau de son cou et l’autre au niveau du ventre, considérant qu’elle a agi en état de légitime défense contre son agresseur.

Par ailleurs, pendant le déroulement de l’enquête préliminaire sur ce drame, la jeune meurtrière a avoué avoir pris soin de supprimer toutes les photos la réunissant avec sa victime dans la galerie du téléphone portable d’Anwar, après avoir perpétré son crime. Appareil dont elle s’est aussi saisie avant de contacter l’un des membres de sa famille qui lui a conseillé de rentrer vite à Tétouan.

Suite à ces aveux, le parquet général compétent a ordonné la poursuite en justice de l’adolescente de 17 ans pour les chefs d’accusation de meurtre et de vol. La mise en cause a été, par la suite, incarcérée à la prison centrale de Kénitra. De même que le membre de sa famille, qu’elle avait contacté, a été placé en garde à vue à le même prison, accusé de non dénonciation d’un crime.

M.R.