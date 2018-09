Meurtre à Salé: la mère de la victime reçue par les autorités

Après la marche de protestation organisée mardi, suite à la mort tragique d’un jeune homme, attaqué en son domicile à l’arme blanche, au quartier d’Al Qaria à Salé, par une bande criminelle, la mère de la victime a été reçue par les autorités sécuritaires de la ville.

Condoléances et témoignages de sympathies en cette douloureuse circonstance, de la part des hauts responsables du district de la Sécurité de Salé lui ont été présentées et promesse faite que toutes les parties impliquées dans le meurtre de son fils, seraient arrêtées au plus tôt, a-t-elle indiqué dans une déclaration à Le Site Info. En outre, elle a été courtoisement priée de faire cesser les rassemblements exprimant tout désaccord avec l’ordre établi et de mettre fin aux surveillances improvisées, exercées par des milices de son quartier, les services de la police, en cela, veillant au grain.

Les autorités de sécurité lui ont par ailleurs confirmé que les auteurs de ces méfaits n’avaient certes pas encore été appréhendés mais que néanmoins, ils étaient suivis à la trace et que l’enquête se poursuivait avec l’espoir d’un dénouement.

Il est à noter qu’en haut lieu de la direction de la DGSN, il avait été annoncé la semaine dernière la mise en place d’un plan d’action de lutte contre le crime à Salé, ville qui connait l’un des taux de criminalité les plus élevés du Royaume.

M.J.K