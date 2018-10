Meurtre à Mohammedia: le “coupeur de tête” était connu pour ses actes (VIDEO)

Aussitôt alertés par l’un des usagers de la route de Mohammedia, les services de la sûreté nationale ont arrêté le suspect, a fait savoir la DGSN qui réfute toutes les allégations prétendant que la victime était un professeur et que des désaccords entre un élève et son professeur sont à l’origine de ce crime.

Et d’ajouter que les recherches et investigations menées sous la supervision du parquet général compétent ont démontré que le mis en cause a tué le défunt à l’aide de l’arme blanche, dans une zone forestière relevant de la commune Beni Yekhlef dans la banlieue de Mohammedia, avant de mutiler son cadavre pour des raisons inconnues qui font l’objet de recherches pour élucider les circonstances ayant conduit à cet acte criminel.

Selon la DGSN, les expertises génétiques, menées par la police scientifique et technique, ont permis de déterminer l’identité de la victime. Le cadavre mutilé appartient à un vagabond âgé de 33 ans qui faisait l’objet d’un avis de recherche pour coups et blessures volontaires par les services de sûreté d’Oujda depuis 2004.