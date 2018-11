Meurtre à Dahomey plage: nouvelles révélations sur l’affaire

Dahomey plage, cette belle région connue par son calme, a été le théâtre d’un sordide meurtre qui a plongé les habitants dans le désarroi.

Naoufal et Haytham, âgés de 20 ans, ont fait irruption dans un cabanon, violé une femme franco-marocaine de 67 ans et tué son mari, un Tunisien de 80 ans.

Selon une source de Lesiteinfo, les mis en cause, armés et encagoulés, étaient en état d’ébriété et voulaient cambrioler la maison, précisant que la propriétaire leurs a proposé 7000 dirhams pour quitter les lieux, en vain.

Ils l’ont malheureusement violée à plusieurs reprises et asséné de nombreux coups de poignards à son époux, le tuant se le coup.

Interpellés par la gendarmerie royale, les coupables ont fait d’autres révélations pour le moins fracassantes, affirmant qu’ils ont déjà commis deux meurtres avant celui du Tunisien et enterré les corps de leurs victimes sous le sable de la plage Dahomey. Naoufal et son complice ont, en effet, avoué qu’ils ont tué leur ami et son amante et découpé leurs cadavres avant de les enterrer. Et d’ajouter qu’ils ont décidé d’assassiner le couple à cause de plusieurs différends.

Rappelons que la gendarmerie royale a appréhendé les deux criminels après avoir reçu une alerte selon laquelle un cambriolage s’effectuait à l’intérieur d’un cabanon à Dahomey. Les gendarmes ont alors découvert le cadavre de l’homme assassiné au couteau, et après une fouille minutieuse, l’arme du crime et les objets volés.

K.Z.