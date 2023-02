Météorologie nationale, HCP… Nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a précisé qu’au niveau du Haut Commissariat au Plan (HCP), Mustapha Zafri a été nommé directeur de la Comptabilité nationale, et au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Jeunesse-, Abdelwahed Belhaj a été nommé directeur des Affaires administratives et publiques.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nissrine Alami a été nommée directrice de l’Agence urbaine de Tétouan, tandis que Moulay Ahmed Hammou a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de la Région de Béni Mellal-Khénifra. Au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat de l’Economie sociale et solidaire-département du Tourisme-, Redouane Zahiri a été nommé directeur des Ressources et de la Formation, tandis qu’au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Abdelfettah Sahibi a été nommé directeur de la Météorologie nationale, a-t-il poursuivi.

Le Conseil a également approuvé au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, les nominations d’Abdelaziz Rahmouni comme doyen de la Faculté Oussoul Eddine à Tétouan et d’Ahmed Moussa en tant que directeur de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, a fait savoir Baitas.

S.L.