Météo: voici où il va pleuvoir jeudi au Maroc (carte)

A partir du jeudi 21 mars, des régions du Maroc seront touchées par des averses.

Dans une déclaration à Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que ces précipitations concerneront les régions du Rif et la Méditerranée, avec l’apparition de nuages instables.

Le responsable communication de la météorologie nationale a précisé que la pluie touchera également le Haut et le Moyen Atlas, soulignant que le temps sera stable dans le reste du Royaume.

La Direction de la météorologie nationale prévoit d’ailleurs un temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur la méditerranée et le Rif. Des nuages faiblement instables sur le Haut et le Moyen Atlas avec risque d’ondées et d’orages par endroits. Des nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et Centre. Une formation de nuages instables les après-midi sur les reliefs de l’Atlas avec risque d’orage par endroits. Enfin un ciel peu à passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays.

S.L.