Météo: voici les villes où il va pleuvoir ce dimanche au Maroc

Par ailleurs, un temps chaud oscillant entre 37 et 41 C° concernera dimanche les provinces de Larache, Kenitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Taounate, Kemisset, Salé, Ben Slimane, Sidi Bennour, Safi, Youssoufia, Moulay Yacoub, Taroudant, Agadir Ida-Outanane, Inzegane Ait-Melloul, Chtouka Ait-Baha, Tizinit, Sidi Ifni et Guelmim.

Ces averses orageuses concerneront les provinces d’Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Ouarzazate, Taroudant, Agadir-Ida-Outanane, Tata, Inezgane Ait-Melloul, Tiznit, Chtouka Ait-Baha, Sidi Ifni et Guelmim, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial, notant que ces averses sont souvent accompagnées par des rafales de vent sous orages et des chutes de grêle par endroits.