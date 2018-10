Météo: voici les villes où il va pleuvoir au Maroc (bulletin spécial)

La tenue lundi et mardi à Lyon du G6 européen sur le terrorisme et la migration irrégulière, auquel le Maroc a été invité avec les Etats-Unis, a été l’occasion d’exposer l’action menée par le Royaume dans ces domaines.

Ces averses orageuses concerneront, de 10H00 à 14H00, les provinces de Kénitra, Larache, Fahs-Anjra, Salé, Sidi Slimane et Tanger-Assilah, et de 12H à 19H00 les provinces d’Agadir-Idaoutanane, Al Haouz, Al-Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Berrechid, Casablanca, Driouch, Errachidia, Essaouira, Figuig, Inezgane-Ait Melloul, Khemisset, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Safi et Taroudan, précise la météo nationale.