Météo: voici les villes où il va faire très chaud au Maroc

Une vague de chaleur est prévue de ce dimanche à mardi dans plusieurs régions du Royaume avec des températures variant entre 41 et 47 degrés, annonce la météo nationale.

Selon la météo nationale, des températures maximales de 42 à 46 degrés sont attendues ce dimanche dans les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Figuig (sud), Assa-Zag, Essmara, Boujdour (Est), Oued-Eddahab et Aousserd.

Le thermomètre afficherait, lundi et mardi, des températures oscillant entre 44 et 47 degrés dans les provinces de Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Essmara, Boujdour (Est), Oued-Eddahab et d’Aousserd.

Lundi et mardi, les températures varieront entre 41 et 44 à Taroudant, Agadir, Sidi-Ifni (intérieur), Tan-Tan (intérieur), Guelmim, Essaouira, Figuig, Khenifra, Khouribga, Settat, Marrakech, Fquih-Bensaleh, Beni-Mellal, Kelaa-Sraghna et Rehamna.

S.L.