Météo: Vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs régions du Maroc (bulletin spécial)

Une vague de chaleur d’un niveau de vigilance orange est prévue de jeudi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mardi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique.

Ainsi, des températures variant entre 42 et 45°C concerneront les provinces de Béni Mellal, Boulemane, El Hajeb, El Kelaa des Sraghna, Fès, Figuig, Fquih Ben Saleh, Guercif, Jerada, Khemisset, Khouribga, Khénifra, Meknès, Moulay Yacoub, Marrakech, Rehamna, Oujda-Angad, Sefrou, Settat, Taounate, Taourirt et Taza, précise le bulletin Durant la même période, les températures oscilleront entre 44 et 46°C dans les provinces de Assa-Zag, Errachidia, Taroudant, Smara, Tata et Zagora, selon la DGM.