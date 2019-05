Météo: vague de chaleur annoncée dans plusieurs villes du Maroc

Il va faire chaud. Très chaud ce premier week-end de Ramadan au Maroc. Une vague de chaleur est prévue de samedi à lundi dans plusieurs régions du Maroc avec des températures variant entre 34 et 45 degrés, d’après la Direction de la météorologie nationale.

Dans un bulletin météorologique spécial, la météo nationale indique que des températures maximales de 42 à 45 degrés sont attendues ce samedi dans les provinces d’Aousserd et de Oued-Eddahab.

Le thermomètre affichera dimanche des températures oscillant entre 42 et 44 degrés dans les provinces de Boujdour, Laayoune et Essmara.

Dimanche et lundi les températures varieront entre 38 et 42 à Larache, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khemisset, Meknès, Ben Slimane, Berrechid, Settat, Khouribga, Fquih-Bensaleh, Beni-Mellal, Sidi Bennour, Rehamna, Kelaa-Sraghna, Marrakech, Youssoufia, Chichaoua, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka Ait-Baha, TIznit et l’intérieur de rabat, Salé, Skhirat-Temara, Safi, Essaouira, Sidi Ifni, Guelmim et Tantan, ajoute la météo nationale.

Les températures maximales seront assez élevées (34/37) dimanche et lundi sur les régions côtières de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Agadir-Ida-Outanane, Sidi Ifni, Guelmim, Tantan et Tarfaya, signale le bulletin, notant que le temps chaud persistera mardi sur les plaines intérieures Nord. Par ailleurs, de fortes rafales de vent entre 75 et 85 km/h sont attendues dimanche dans les provinces de Fahs-Anjra et Tanger-Asilah, relève la même source.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du samedi 11 mai 2019 :

Min Max

– Oujda 18 32

– Bouarfa 18 33

– Al Hoceima 18 30

– Tétouan 17 25

– Sebta 19 23

– Mellilia 19 24

– Tanger 18 24

– Kénitra 16 26

– Rabat 15 26

– Casablanca 17 24

– El Jadida 18 26

– Settat 18 33

– Safi 17 30

– Khouribga 17 36

– Béni Mellal 21 36

– Marrakech 21 36

– Meknès 16 35

– Fès 17 35

– Ifrane 12 28

– Taounate 16 35

– Errachidia 23 34

– Ouarzazate 20 36

– Agadir 16 25

– Essaouira 19 21

– Laâyoune 17 35 – Es-Smara 17 37

– Dakhla 18 20

– Aousserd 26 42

– Lagouira 17 26.