Météo: temps très chaud sur le Maroc ce vendredi

Voici les prévisions météo pour la journée du vendredi 23 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Temps chaud à localement très chaud sur le Souss, le Nord et nord-est des provinces sud, le sud-est et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes .

– Foyers orageux avec ondées o averses sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est.

– Nuages bas assez denses avec bruine locale par moments sur la méditerranée.

– Temps stable ailleurs avec ciel peu nuageux à clair.

– Vent assez fort à fort sur le Tangérois et faible à modéré de nord en général ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur l’Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, de Rhamna et de Tensift, Chiadma, le Souss et les versants sud-est, de 28/32°C sur le Sud-est et de l’est et le Sud des provinces Sahariennes et de 16/22°C ailleurs .

– Température maximale de l’ordre de 28/34°C sur les reliefs, le nord de l’oriental et près des côtes, de 35/40°C sur l’Oriental, les plaines atlantiques, l’intérieur de Chaidma et l’Ouest des provinces sud et de 41/47°C sur les plateaux de phosphates et d’oulmes, le Rif, le Saiss, Rhamna, Tensifet, les versants sud-est, le Souss, le sud-est et le nord-est des provinces sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée ailleurs.