Météo: temps stable et assez chaud ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 19 mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures centre, le Souss et les extrêmes sud et sud-est.

– Nuages bas, la nuit et la matinée, associés localement à des formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques.

– Remontée de nuages tropicaux sur les provinces du Sud avec risque d’ondées éparses et parfois orageuses.

– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Haut et Moyen Atlas.

– Temps généralement stable avec ciel clair ou circulation de nuages élevés ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes sud, ainsi que sur les plaines et les côtes centre, faible à modéré de secteur sud sur le Sud-Est, de secteur est sur la Méditerranée et de nord à ouest ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Rabat, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)